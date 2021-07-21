سيارات الطرق الوعرة.. جييب رانجلر ليست وحدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طراز جييب رانجلر من أقوى سيارات الدفع الرباعي المجهزة لاختراق الطرق الوعرة، رغم ذلك تتوفر مجموعة من السيارات القادرة على منافسته.

واستعرض موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز السيارات التي يمكن اعتبارها بديل مثالي لطراز "رانجلر"، بنفس كفاءته في اقتحام الطرق الوعرة.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز Land Rover Defender بمختلف موديلاته الكلاسيكية والحديثة، باعتباره بديل مثالي لـ "رانجلر" في اقتحام الطريق الوعر.





من بعده، رشح الموقع طراز Isuzu Vehicross الذي طرحت منه كمية محدودة للنسخ لا تتخطى الـ 6000 آلاف نسخة، وتوفر بمحرك v6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 215 حصانا.





بديل آخر مثالي لطراز "رانجلر" رشحه الموقع هو طراز Mercedes-Benz G-Series والذي تتوفر منه نسخة ذات 6 عجلات.





من بعده، ضمت القائمة، طراز Mitsubishi Pajero، بمحرك فئة v6 رباعي الاسطوانات، ورشحه "هوت كارز" كبديل مثالي لـ "رانجلر".





وطراز تويوتا Toyota Land Cruiser بمختلف الفئات التي توفرت منه عبر تاريخ، كونه بديل متميز لطراز جييب رانجلر لاقتحام الطرق الوعرة.





من بعده، ضمت القائمة طراز Subaru Outback بمختلف الفئات التي طرحت منه عبر تاريخه الحافل، وتوفر بمحرك V8، بقدرات متميزة لاقتحام الطرق الوعرة.





وطراز سوزوكي Jimmy جاء أيضا ضمن القائمة، بمحرك بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 100 حصان، بعزم دوران 95 لفة/قدم، وقدرات اقتحام للطرق الوعرة جعلته مرشح ليكون بديل متميز لطراز "رانجلر".





من بعده، ضمت القائمة، طراز Nissan Patrol، بمختلف الموديلات التي توفرت منه للبيع عبر تاريخه الذي يمتد لأكثر من 60 عاما، تمثل جميعها بديل متميز لجييب رانجلر.



