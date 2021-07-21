آيفون 12 على قمة مبيعات هواتف أبل.. ماذا عن iPhone 13؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استحوذ هاتف آيفون 12 على نصيب الأسد من مبيعات الهواتف لعملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل خلال الربع الثالث من عام 2021 الجاري.

وحسب موقع "ناين تو فايف ماك"، فإن مبيعات الهاتف مثلت 63% من إجمالي مبيعات أجهزة آيفون بالسوق الأمريكية، مع نهاية يونيو/حزيران الماضي.



ونقلا عن تقرير لموقع الاحصائيات Consumer Intelligence Research Partners، فإن طراز آيفون 12 mini، كان الأقل مبيعا بين كافة النسخ المتوفرة للبيع من هاتف آيفون 12.

واحتل هاتف آيفون 12 مبيعات أجهزة آيفون خلال الربع الثالث من العام الجاري، مزيحا هاتف آيفون 11 من نفس المكانة التي احتلها في نفس الوقت من العام الماضي.

وكان الهاتف الأعلى مبيعا بين موديلات آيفون 12 على عكس طراز mini، هو هاتف آيفون 12 برو ماكس، بنسبة 23%.

"أبل" تصلح أجهزة "آيفون 12" بدلا من استبدالها

عزز ذلك ما أعلنته أبل فبراير الماضي، بأنها ستقوم بإصلاحات جديدة لأنواع من أجهزتها أمثال آيفون 12 وآيفون 12 ميني التي كانت تتطلَّب استبدال الجهاز بالكامل.

ووفقا لما نشره موقع "macrumors" فإن الشركة الأمريكية أخبرت جميع معتمديها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بهذه الإصلاحات ليقوموا بتقديمها إلى المستخدمين.

وحسب الموقع، قالت الشركة إن المعتمدين سيكونون قادرين على إصلاح جميع المشاكل التي تصيب "face ID" أو خلفية الجهاز مثل الزجاج الخلفي المتصدع، كما سيحصل المعتمدون على كامل مكونات الجهاز الأساسية باستثناء الشاشة والكاميرا الخلفية بما في ذلك البطارية ولوحة المنطق ومحرك "Taptic" ودارة الشحن وغيرها.

ووفقا للشركة، عندما يتعرض جهاز العميل إلى تصدع في زجاجه الخلفي سيتمكن اليوم من استبدال الجزء الخلفي للجهاز بالكامل. مضيفة أن هذا النوع من الإصلاحات التي تقدمه الشركة سيكون متاحا بجميع البلدان التي يباع فيها كل من "آيفون12" و"آيفون12 ميني"، أما الجهازان "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" فان هذه الخدمة غير متاحة في الوقت الحالي.

هاتف آيفون 13 المنتظر

وينتظر عشاق أبل آيفون 13 بشغف، حيث كشفت تسريبات عن عزم شركة "أبل" طرح آيفون 13 الجديد 2021 في الأسواق خلال سبتمبر/أيلول المقبل، مستندة - تسريبات - إلى التوقيتات المعتادة للشركة.

أسعار هاتف آيفون 13 الجديد

وعن سعر هاتف آيفون 13 الجديد، فمن المتوقع وفق تسريبات أن يبغ السعر في أمريكا 1099 دولارا، ويختلف السعر من دولة لأخرى.

وبحسب تسريبات نشرها المحلل مينج تشي كو، ستطرح شركة أبل الأمريكية أربعة طرازات من هاتف آيفون 13 الجديد، وتشمل آيفون 13، ونسخة ميني، وبرو، وأخيراً فئة العتاد الكامل "آيفون 13 برو ماكس"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNET".

مميزات ومواصفات آيفون 13