أول صورة رسمية لـ"كيا سبورتاج" موديل 2022.. مواصفات الجيل الخامس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالتزامن مع طرحه رسميا للبيع بالسوق الكورية، أزاحت ماركة كيا الستار رسميا عن نسخة 2022 من طراز "سبورتاج" الجيل الخامس للعملاق الكوري

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للطراز الجديد الذي يطرح قريبا بكافة أنحاء العالم للبيع، بتصميم جديد كليا، يمثل الجيل الخامس من هذا الطراز المتميز.

ويتوفر الطراز بمواصفات تشمل إطارات بقياس 19 بوصة، و طول 183.4 بوصة، وقاعدة إطارات بقياس 108.4 بوصة.





ويتوفر من الداخل بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12.3 بوصة تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام ملاحي built-in.، وكشافات أمامية طراز LED.









وتشمل منظومة الطراز التقنية أنظمة الأمن والحماية ومنها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، وآخر مساعد على الحفاظ على المسار، ونظام لمراقبة المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها.

ويعمل طراز كيا سبورتاج 2022، بخيارين فيما يخص المحرك، الأول محرك بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 181 حصانا، والثاني محرك توربيني بسعة 2 لتر ينتج قوة 237 حصانا.