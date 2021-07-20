موجز ”الخليج 365” للسيارات.. قصة فيراري وأسرع مركبة على الأرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أنفق عشاق مزادات السيارات الكلاسيكية 1.2 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية لشراء 105 سيارات نادرة.

غادر القطار المغناطيسي الصيني الجديد فائق السرعة خط الإنتاج، الثلاثاء، وانطلق القطار الذي تبلغ سرعته القصوى المصممة 600 كيلومتر في الساعة، ليكون أسرع مركبة أرضية على مستوى العالم في الوقت الحالي.

أعلنت شركة هيونداي عن توسعة باقة موديلات أيقونتها Elantra بنسخة N الرياضية.

أطلقت كيا الموديلات الجديدة من الطراز Ceed باستثناء الموديل X-Ceed، والمقرر إطلاقها في الأسواق الربع الأخير من 2021.

كشفت شركة سانج يونج النقاب عن سيارتها Korando e-Motion، التي تعتمد على الطاقة الكهربائية الخالصة.