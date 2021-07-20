مزادات السيارات النادرة.. أرقام خيالية وفيراي تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنفق عشاق مزادات السيارات الكلاسيكية 1.2 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية لشراء 105 سيارات نادرة.

وتصدرت فيراري قائمة أغلى 105 سيارات تم بيعها خلال مزادات تمت في الفترة من 2012 وحتى مايو/أيار الماضي.

كما احتلت سيارات فيراري، 4 مراتب ضمن المراكز الخمسة الأولى، بحسب بيانات موقع Classic Car Auctions التي نشرها وقع فوربس.



وتصدرت سيارة Ferrari 250 GTO المصنوعة عام 1962 المرتبة الأولى لتصبح أغلى سيارة في العالم على الإطلاق بعد أن تم بيعها بنحو 48.4 مليون دولار في أغسطس/آب 2018 .

وجاءت سيارة Ferrari 250 GTO Berlinetta في المركز الثاني بقيمة 38.1 مليون دولار والتي تم بيعها في عام 2014، بينما جاءت سيارة Ferrari 335 Sport by Scaglietti في المرتبة الثالثة بقيمة 35.7 مليون دولار.

وجاءت سيارة Mercedes Benz W196R F1 في المركز الرابع بقيمة تصل إلى 29.6 مليون دولار، وحلت Ferrari 290 MM by Scaglietti في المركز الخامس بقيمة 28 مليون دولار.

أغلى سيارات 2021

وبلغت قيمة مبيعات أغلى 10 سيارات في المزادات التي تمت خلال الفترة يناير/ كانون الثاني- مايو/أيار 2021 نحو 53 مليون دولار وهو ما يمثل نحو 70% من قيمة أغلى 10 سيارات في عام 2020 بأكمله والذي تجاوزت قيمتهم نحو 75.5 مليون دولار .

وتصدرت Matra MS670 قائمة أغلى السيارات المباعة مقابل 8.3 مليون دولار.

واحتلت سيارة Jaguar D-Type المركز الثاني لأغلى السيارات مبيعا في المزادات من يناير حتى مايو الماضي.



السيارة الكلاسيكية من جاجوار- والتي تم صنعها في 1955، بيعت بنحو 6 ملايين دولار وتكمن أهميتها في كونها "واحدة من نوعين أو ربما ثلاثة في حد أقصى، باللون الأحمر، بينما كان أول مالك للسيارة "سائق السباقات البريطاني بيتر بلوند، الذي اشتراها من أيقونة رياضة السيارات بيرني إيكلستون".

بينما وصل سعر سيارة كوبرا رودستر الخاصة بمبتكرها المصمم الميكانيكي الأمريكي كارول شيلبي إلى 5.9 مليون دولار، لتعد ثالث أغلى سيارة تم بيعها في مزاد خلال العام الجاري، فيما يذكر أنها ظلت في حوزة شيلبي حتى بيعها في عام 2016.

فيما أكد موقع مزاد Mecum الذي بيعت عبره Shelby 427 Cobra Roadster، أنها واحدة من 5 سيارات فقط باللون الرمادي الفحمي موجودة حول العالم.