أسرع مركبة على الأرض.. الصين تكشف عن أول قطار مغناطيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر القطار المغناطيسي الصيني الجديد فائق السرعة خط الإنتاج اليوم الثلاثاء.

وانطلق القطار الذي تبلغ سرعته القصوى المصممة 600 كيلومتر في الساعة، ليكون أسرع مركبة أرضية على مستوى العالم في الوقت الحالي.



وتم عرض نظام النقل المغناطيسي الجديد لأول مرة في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، بحسب ذكرته وكالة "شينخوا".





وقامت الصين بتطوير النظام ذاتيا، وهو ما يمثل أحدث إنجاز علمي وتكنولوجي للبلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية، وفقا لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية "سي آر آر سي".



القطار المغناطيسي



القطار المغناطيسي هو عبارة عن مركبة تستخدم القوة المغناطيسية للسير بسرعات عالية فوق خط حديدي ثابت يدعى الطريق الموجه،لكنه لا يلامسه.

سرعة هذا القطار لا يحد منها الاحتكاك أو الاهتزاز اللذان تسببهما ملامسة الخط الحديدي.

المزايا

بلوغ سرعات أعلى من نظيرتها التقليدية، وتعمل كذلك بهدوء أكثر، كما أن الطرق الموجهة للقطار المغناطيسي تحتاج إلى صيانة محدودة، وتستخدم الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.



