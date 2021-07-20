باكستان ردا على أفغانستان: لا دليل على خطف "ابنة السفير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت باكستان، الثلاثاء، عدم وجود دليل على خطف ابنة السفير الأفغاني، في ظل توتر متزايد في العلاقات بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الأفغانية أعلنت، السبت، أن المواطنة الأفغانية سلسلة علي خيل، كانت تستقل سيارة أجرة في إسلام آباد عندما خطفت واحتجزت لعدة ساعات تعرضت خلالها لـ"تعذيب شديد على أيدي مجهولين".



وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات لم تظهر أي دليل على خطف ابنة السفير الأفغاني.

وتابع القول: "لا توجد حالة خطف"، مضيفا أن "المحققين راجعوا 700 ساعة من لقطات كاميرات المراقبة وفتشوا 200 سيارة أجرة".

واعتبر وزير الداخلية الباكستاني أن الحادث استخدم وسيلة "للذم ببلدنا".

وأضاف رشيد أحمد قائلا:"لن تتخلى باكستان عن هذه القضية رغم وجود فرق كبير بين الرواية والنتائج التي توصلنا إليها"، داعيا سلسلة علي خيل للمساعدة في التحقيق.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية على الأثر بياننا حينها، قالت فيه إن الشابة تعرضت للاعتداء، مضيفة أنه" تم تشديد إجراءات حماية السفير نجيب الله علي خيل وعائلته"، ولكن السلطات عادت وشككت في رواية الخطف.

وتم استدعاء السفير الأفغاني إلى كابول، الأحد، بسبب "تهديدات أمنية"، وهي خطوة قالت إسلام أباد إنها مؤسفة.

وتتهم كابول إسلام أباد بتقديم ملاذ لمسلحي طالبان الذين يشنون عمليات عسكرية واسعة للسيطرة على المناطق الريفية الأفغانية، في حين تقول إسلام أباد إن كابول تغض الطرف عن جماعات متشددة تشن هجمات على باكستان من أراضيها.

مع احتدام القتال في أفغانستان، اندلعت حرب كلامية الأسبوع الماضي اتهم خلالها نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح الجيش الباكستاني بتقديم "دعم جوي كبير لطالبان في بعض المناطق".

ونفت باكستان بشدة هذا الاتهام، وأصدرت خارجيتها، بيانا جاء فيه، أن البلاد "اتخذت التدابير الضرورية داخل أراضيها لحماية قواتنا وشعبنا".

وسيطرت طالبان الأسبوع الماضي على معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان جنوب البلاد.