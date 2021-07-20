اليونان تؤكد تنسيقها مع قبرص لمواجهة استفزازات تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت اليونان، اليوم الثلاثاء، عزمها التنسيق مع قبرص لمواجهة ما سمّته "الاستفزازات التركية".

جاء ذلك خلال اتصال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وعبّر دندياس عن تضامن بلاده مع قبرص إزاء الاستفزازات التركية وضرورة التنسيق لمواجهتها.

والخلاف بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من الجهة الأخرى محتدم منذ شهور على خلفية أطماع أنقرة في احتياطات نفط وغاز واعدة شرق المتوسط.

ومنتصف الشهر الجاري أطلقت سفينة تركية طلقات تحذيرية على دورية قبرصية لخفر السواحل.

ووقعت الحادثة على بعد قرابة 11 ميلا بحريا (نحو 20 كلم) عن ميناء الصيد الصغير في قرية كاتو بيرغوس، غرب خط الهدنة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، ويفصل "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، عن الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي.

وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك (قبرص الشمالية)، التي لا تحظى باعتراف دولي سوى من أنقرة.

وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013، والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.