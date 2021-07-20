كيا تطلق باقة موديلات سيارات Ceed.. "أنف النمر" يستعد لافتراس الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت كيا الموديلات الجديدة من الطراز Ceed باستثناء الموديل X-Ceed، والمقرر إطلاقها في الأسواق الربع الأخير من 2021.

وأوضحت كيا الكورية الجنوبية أن الموديلات الجديدة تتميز من خلال التصميم الجديد لشبكة المبرد، مع عناصر الكروم الجديدة، والتي تشكل مظهر "أنف النمر".



مواصفات كيا Ceed GT

ويتمتع الموديل Ceed GT بخطوط أكثر ديناميكية.

وتجمع شبكة المبرد بين السطح الأسود وبنية الخلفية الحمراء، كما يظهر اللون الأحمر وشبكة سوداء على مدخل الهواء السفلي في المقدمة.

وتظهر الشرائط الحمراء في الجزء الخلفي من السيارة لتحيط بالناشر، مع مخارج عادم دائرية مزدوجة على اليمين واليسار.

وتعتمد جميع الموديلات على كشافات تعمل بتقنية Full LED.

وتتوفر للسيارة أطقم عديدة من الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 و17 و18 بوصة وبألوان مختلفة.

وبالنسبة لمقصورة GT وGT Line، تعتمد كيا على أغطية من جلد الغزال مع خياطة حمراء أو رمادية.

كما تزخر الموديلات الجديدة بقمرة رقمية بالكامل مع شاشة قياس 12.3 بوصة.

وفيما يتعلق بأنظمة المساعدة، قامت كيا بتجهيز Ceed بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل باقة القيادة على الطرق السريعة للطرازات الأوتوماتيكية والنظام المتوائم للتحكم في السرعة بما في ذلك وظيفة Stop-and-go.

ويتنوع برنامج دفع السيارة بين محركات البنزين والديزل مع تقنية الدفع الهجين المعتدل، ونسخ الدفع الهجين Plug-in. ولم تكشف الشركة التابعة لمجموعة هيونداي حتى الآن عن سعر السيارة الجديدة.