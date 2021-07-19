موجز ”الخليج 365” للسيارات.. قصة "باسات" وترشيد الاستهلاك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

كشفت شركة فوكس أوتوموتيف النقاب عن سيارتها Mia 2.0 الكهربائية، التي تنتمي لفئة "فان" الصغيرة.

أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات عزمها إنهاء إنتاج أيقونتها الشهيرة "باسات" في الولايات المتحدة.

تواجه السيارات صغيرة الحجم خطر عدم الاستمرارية في السوق مستقبلا، بسبب التطورات التي طرأت في الفترة الأخيرة على الصناعة.

قدم نادي السيارات ADAC الألماني بعض النصائح الهامة، التي تساعد على ترشيد استهلاك السيارات الكهربائية، ومن ثم زيادة مدى السير.