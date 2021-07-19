شيفروليه تشوق لكورفيت Z06 موديل 2023 عالية الأداء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد حوالي عامين بالضبط من الكشف عن شيفروليه كورفيت C8 الجديدة، أول كورفيت بمحرك وسطي في تاريخ الموديل الأيقوني، بدأت شيفروليه بالتشويق الرسمي لنسخة Z06 عالية الأداء أخيراً.

في الواقع السيارة نفسها لا تظهر في الفيديو التشويقي باستثناء صوت المحرك الهادر .. ومن المتوقع استلام النسخة الجديدة لتحديثات واسعة لنظام التعليق ومكونات ديناميكية جديدة.

المثير في فئة Z06 أنها لن تستخدم نسخة محسنة من محرك 6.2 لتر 8 سلندر الحالي لكورفيت ستينغراي القياسية، بل ستستخدم محرك 8 سلندر DOHC منفصل بقوة تقديرية تصل إلى 625 حصان، وهي ثاني كورفيت تستخدم هذا المحرك منذ C4 كورفيت ZR-1 بمعدل 9000 دوران بحد أقصى في الدقيقة.

لا نعلم يقيناً متى ستكشف شيفروليه عن كورفيت Z06 الجديدة ولكن من الخيارات الممكنة تدشينها في معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر القادم.