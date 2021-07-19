هل ستلغي كيا موديل ستينجر قريباً؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير كورية إلى أن كيا قد توقف إنتاج موديل ستينجر في الربع الثاني من 2022، ما سيؤدي لإلغاء واحدة من أفضل سيارات الأداء للعلامة.

وفق مصادر موقع Korean Car Blog، ستقوم كيا بإعادة توجيه خط إنتاج ستينجر لبناء موديلات هجينة مثل كرنفال هايبرد خلال 2022.

رغم شعبية ستينجر بين عشاق الأداء ومراجعاتها الممتازة من الصحفيين، إلا أن السيارة لم تحقق المستويات المرجوة من المبيعات، ما أدى لتقارير متكررة حول إلغائها الوشيك.

ويُذكر أن السيارة حصلت على تحديثات خفيفة هذا العام مع انطلاقها بمحركات تشمل 2.5 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن متر، والذي حل محل محرك 2.0 لتر القديم الأقل قوة، كما تتوفر السيارة بمحرك 6 سلندر 3.3 لتر توين تيربو بقوة 368 حصان وعزم 510 نيوتن متر.