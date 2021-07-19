مسلحون يسقطون طائرة عسكرية شمال غرب نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، الإثنين، عقب تعرضها لإطلاق نار كثيف من جماعات مسلحة شمال غرب نيجيريا.

وقالت القوات الجوية النيجيرية، في بيان، إن قائد الطائرة المقاتلة تمكن من الخروج منها والنجاة من إطلاق النار.



وكانت الطائرة تحلق حول حدود ولايتي زامفارا وكادونا عندما تعرضت لإطلاق النار.

وتعد هذه هي أول مرة تسقط فيها الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة طائرة عسكرية.

والسبت، قال مسؤول بالشرطة إن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 60 شخصا في شمال غرب نيجيريا، بعد اقتحام خمس قرى وإطلاق النار بشكل متقطع في الهواء.

وقال محمد شيهو المتحدث باسم شرطة ولاية زامفارا المحلية، إن أحدث عملية خطف وقعت في الولاية، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية.

وأكد أربعة سكان لـ"رويترز" أن مسلحين هاجموا قرى في منطقة شينكافي، ما تسبب في حالة من الذعر وخطفوا 60 قرويا على الأقل قبل الفرار إلى الغابة المجاورة.

وتخوض نيجيريا معارك في مواجهة زيادة في عمليات السطو المسلح والخطف من أجل الحصول على فدى، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية، حيث تفشل قوات الأمن المنهكة في كثير من الأحيان بوقف عمليات الخطف.