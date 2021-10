فئات بيجو 3008 موديل 2022 في السعودية Peugeot 3008

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت بيجو 3008 موديل 2022 عند وكيل صانع السيارات الأوربي بالسوق السعودي شركة المجدوعي للسيارات بثلاث فئات، وهي اس يو في تتمتع بشخصية بارزة مع أناقة وديناميكية وطابع استثنائي، حيث عدلت الشركة تصميم سياراتها بأسلوب أنيق أكثر من أي وقت مضى بهدف توفير تجربة قيادة حسية للسائقين بدءً من المواد المستخدمة ومزايا الاتصال لتحصل على قيادة أكثر سهولة، واليوم سنتعرف على فئاتها وأسعارها في المملكة بشكل أكثر تفصيلاً.

التصميم الخارجي

تتمتع جميع فئات السيارة بتصميم أنيق ومميز بخطوط منحوتة حادة لتحصل على شخصية أكثر حدة وأقوى من ما مضى، مع مصابيح أمامية وخلفيه LED كاملة الامامية تأتي بتصميم جديد لجميع الفئات يحاكي مخالب أنياب الأسد، والخلفية ثلاثية الابعاد بتصميم يحاكي مخالب الأسد، وتتميز بشبك أمامي ممتد بخطوط متناسقة مع المصابيح، واسم السيارة على الواجهة الأمامية، كما أن تصميم الصدام الجانبي يزيد الانسيابية والوقوف.

تتوفر فئات السيارة أيضاً بجنوط من الألومنيوم مقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، كما تتوفر الفئة العُليا بكشافات خلفية مقاومة للضباب، مع كشافات ليد تعمل بالنهار، وقضبان سقف من الفولاذ المصقول، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وفتحة عادم مطلية بالكروم، مع خياري ألوان طلاء خارجي جديدة وهما الأزرق VERTIGO والأزرق CELEBES.

التصميم الداخلي

في الداخل، تحصل فئات بيجو 3008 2022 على مقصورة تتوفر بمواد ذات جودة عالية ومتنوعه، مع مقاعد جلد نابا بالون الأحمر أو الأسود (متوفر بفرش ألكانتارا أيضا) للفئة العُليا، ومقاعد السائق والراكب رياضية لراحة وثبات أكثر عند القيادة، وتتوفر بتدليك متعدد النقاط بخمس وضعيات للسائق وراكب مع تسخين للمقاعد، ويُمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60، مع ميزة الدخول بدون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر، وتتوفر بمساحة تخزين تبلغ 591 لتر تصل إلى 1,670 لتر بطي المقاعد الخلفية

كما تتوفر بمقصورة بيجو المتطورة (i-cockpit) تتكون من عجلة قيادة مدمجة وشاشة عرض علوية وشاشة لمس ملونة تدعم البلوتوث ومخارج يو اس بي مع لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة ومفاتيح تبديل لناقل الحركة عبر المقود، ونظام ملاحة ثلاثي الأبعاد مع كاربلاي والأندرويد، بالإضافة إلى نظام صوتي FOCAL Premium HiFi بعشر سماعات، وشاحن لاسلكي للهاتف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج للمقاعد الخلفية.

المُحرك

تستمد جميع فئات السيارة قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر توربو يولد قوة 165 حصان و240 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع وضع يدوي رياضي، ونظام دفع أمامي، وتبلغ سعة خزان الوقود 53 لتر مع صرفية وقود 15.1 كم/لتر.

مزايا السلامة

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق في فئتها العُليا والتي تغيب بعضها في الفئات الأقل، وتشتمل على:

وسادة هوائية أمامية وجانبية، للسائق والراكب + ستارة

مساعد الضوء العالي الآلي

نظام المكابح المانعة للانغلاق

نظام التحكم الإلكتروني في الثبات

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح

مكابح الركن الإلكترونية

زر لحماية الأطفال بقفل الأبواب يتم التحكم به من المقعد الأمامي

4 حساسات ركن أمامية و4 خلفية

كاميرتان شاشة رؤية دائرية 360 درجة

نظام رصد النقاط العمياء

نظام تنبيه الخروج من المسار.

تنبيه المسافة للمركبة الأمامية

نظام المساعدة على الركن النشط شبه آلي للمواقف للدخول والخروج

نظام تحديد وتثبيت السرعة (متكيف في فئة جي تي)

مكابح أمان تعمل عند الطوارئ

صندوق للمساعدات الأولية

أسعار الفئات

تتوفر بيجو 3008 موديل 2022 عند الوكيل الحصري المجدوعي للسيارات بالأسعار التالية شاملة لضريبة القيمة المضافة:

بيجو 3008 اكتيف بسعر 103,500 ريال

بيجو 3008 الور بسعر 120,750 ريال

بيجو 3008 جي تي بسعر 141,450 ريال

وتأتي بضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً.

