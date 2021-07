اودي RS3 موديل 2022 الجديدة تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أودي عن أحدث سيارات الأداء للعلامة، RS3 موديل 2022 الجيل الجديد بمحرك 5 سلندر تيربو ونظام كواترو الأيقوني لأودي للدفع الكلي.

وستتوفر السيارة بهيئة السيدان أو الهاتشباك، بتصاميم خارجية جديدة، خاصة للشبك وفتحات الهواء والمصدات الأمامية والخلفية، كما توفر أودي حزم جمالية خاصة تشمل لمسات من ألياف الكربون المصقولة.

في الداخل نرى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة ترفيهية 10.1 إنش وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وزخرفات كربونية مختلفة ولمسات سوداء وخضراء أنيقة للمقاعد ولوحة القيادة والأبواب ضمن الحزم الاختيارية الجمالية.

وتتوفر السيارة بمحرك 2.5 لتر 5 سلندر تيربو بقوة 394 حصان وعزم 500 نيوتن متر، متصل بناقل حركة مزدوج 7 سرعات ودفع كلي.

كما حصلت RS3 الجديدة على نظام تعليق رياضي قياسي بتحسينات مكثفة مقارنة بالجيل الماضي، مع توافر نظام تعليق متكيف، كما تم زيادة ثبات السيارة وتحسين أنظمة التوجيه.

النتيجة هي تسارع أودي RS3 من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.8 ثانية، وهو أفضل معدل في فئتها وفق أودي، بسرعة قصوى 280 كلم\س، وستنطلق السيارة في أوروبا الشهر القادم بسعر يبدأ من 60,000 يورو (266,000 ريال).

