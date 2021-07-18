موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أزمة فورد والمفاجأة السويسرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

كشفت شركة فوكس أوتوموتيف النقاب عن سيارتها Mia 2.0 الكهربائية، التي تنتمي لفئة "فان" الصغيرة.

وأوضحت الشركة السويسرية أن السيارة الجديدة تعتمد على تصميم الصندوق، الذي يتوسطه مقعد قائد السيارة.



استدعت شركة "فورد" 775 ألف سيارة من طراز "إكسبلورير" الرياضية الشهيرة عالميا بعد تقارير عن تسببها بـ6 إصابات تتعلق بعجلة القيادة.

وقالت شركة السيارات إن عمليات الاستدعاء كانت لطرازات 2013-2017 من سيارة "إكسبلورير".



طور فريق من الباحثين في هولندا منظومة إلكترونية جديدة للسيارات ذاتية القيادة بما يقلل من احتمالات تعرضها لحوادث مرورية.

وتعمل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتوجيه السيارات ذاتية القيادة أثناء السير على مسافات متقاربة سواء على الطرق السريعة أو في الشوارع المزدحمة.

أطلقت شركة أوبل سيارتها Grandland الجديدة بسعر يبدأ من 27 ألفا و250 يورو في الإصدار "Business Edition".

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تظهر بالمقدمة الجديدة المعروفة باسم Vizor، مع الكشافات النحيفة للغاية، والمتوفرة أيضا بتقنية Matrix-LED. وتؤكد السيارة طابعها الوعر من خلال تجهيزة حماية قاع السيارة في مظهر الألومنيوم الجذاب.