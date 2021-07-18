فئات تويوتا لاندكروزر 2022 وأسعارها في السعودية Toyota Land Cruiser

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات اليابانية تويوتا عن لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً والتي وصلت رسمياً بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل الحصري للصانع الياباني شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واليوم سنتعرف على مواصفات فئاتها بشكل مُفصل وأسعارها.

محرك وأداء سيارات لاندكروزر

في البداية، سنتعرف على المحرك المتوفر حالياً، حيث تستمد جميع فئات لاندكروزر 2022 المتوفرة حالياً قوتها من محرك بست أسطوانات مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر يولد قوة 409 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات مع خاصية التحكم اليدوي، مع نظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 110 لتر، وتتميز السيارة بـ دفرنس تفاضلي خلفي محدود الإنزلاق (LSD)، مع 5 اختيارات لوضعيات القيادة.

المظهر الخارجي لسيارات لاندكروزر

تتميز السيارة بترقيات تصميمية عديدة، حيث تأتي بمصابيح أمامية ليد مع تعديل أوتوماتيكي لمستوى الإضاءة، ورذاذ ماء للمصباح الأمامي، مع مصابيح نهارية ليد، وإشارات الإنعطاف الأمامية والخلفية بإضاءة تتابعية، كما تتميز بكشافات ضباب أمامية إل إي دي، مع شبك امامي فضي وكروم في الفئة العُليا، مع تطعيمات كرومية على المصد الأمامي والخلفي وإطارات النوافذ.

أما إذا نظرت إلى السيارة من الجانب، فسيُمكنك رؤية جنوط ألومنيوم مقاس 18 أو 20 بوصة حسب الفئة، في حين أن المرايا الخارجية كروم بتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف، وتميل المرايا إلى الأسفل عند الرجوع إلى الخلف، ويُمكن طيها كهربائياً، وتتميز الفئة العليا بمقابض أبواب مطعمة بالكروم، وشريط حماية جانبي كرومي، وعتبة جانبية بغطاء ملون و اضاءة، وفي الخلف، نرى الخطاف الخلفي لجر العربات، والجناح الخلفي، مع رذاذ ماء للكاميرا الخلفية.

وبالنسبة للأبعاد فهي كالتالي:

الطول: 5,115 مم

العرض: 1,980 مم

الارتفاع: 1,945 مم

داخلية سيارات لاندكروزر

بمجرد دخولك إلى المقصورة، ستُلاحظ حصولها على داخلية فسيحة تسع لـ 7 رُكاب، في مقاعد من الجلد الفاخر، في حين أن المقاعد الامامية تأتي بتحكم كهربائي مع ذاكرة لمقعد السائق، مع تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية والخلفية، ومقود مكسو بالجلد والخشب قابل للتعديل كهربائياً مع ذاكرة، ويحتوي على أزرار تحكم، بالإضافة إلى مقبض نقل الحركة مكسو بالجلد، وتخشيب داخلي.

كما تتميز المقصورة أيضاً باضاءة أرضية، وعتبة مضيئة للأبواب الأمامية والخلفية، مع إضاءة ترحيبية للأبواب، وفرشات أرضية فاخرة، بالإضافة إلى واقيات شمس قابلة للتعديل مع مرآة و اضاءة، وفتحة سقف، كما تتوفر بتحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي، ومسند ذراع خلفي مع حامل أكواب، بالإضافة إلى فرشة فاخرة لصندوق الأمتعة والذي يُمكنك الوصول إليه عبر باب خلفي كهربائي مع حساس تمرير القدم.

أما بالنسبة لتقنيات المقصورة، فتأتي السيارة بعدادات أوبتيترون مع شاشة معلومات قياس 7 بوصة، ونظام صوتي مدمج (EMV) بشاشة قياس 12.3 بوصة، وعدد 14 سماعة جي بي ال، مع نظام ملاحة ونظام آبل كاربلاي، بالإضافة إلى نظام ترفيه خلفي بشاشتين، وميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ومكيف أوتوماتيكي أمامي وخلفي بتحكم مستقل لأربعة مناطق، مع شاحن جوال لاسلكي، ومنفذ طاقة 220 فولت، ومنفذ USB لصف المقاعد الأمامي والثاني والثالث.

تقنيات السلامة ومساعدة السائق

وتتوفر تويوتا لاندكروزر 2022 بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

نظام الدخول الذكي على جميع الأبواب

زر تشغيل وإيقاف المحرك، مع نظام إيقاف وتشغيل المحرك الأوتوماتيكي لتوفير الوقود

خاصية تشغيل المحرك عن بعد

نظام تويوتا للأمان (TSS)

نظام تتبع المسار (LTA)

نظام الضوء العالي التكيفي (AHS)

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM)

4 كاميرات مع نظام الرؤية المحيطية

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية والداخلية ذاتية التعتيم

حساسات أمامية و خلفية

نظام تسهيل الانعطاف

نظام الزحف

نظام اختيار التضاريس المتعددة

تعليق متغير تكيفي

نظام التحكم في توازن السيارة، مع نظام السيطرة على الإنزلاق

فرامل مانعة للانغلاق، مع موزع قوة الفرامل الكهربائي

نظام المساعدة على صعود/ نزول المرتفعات

نظام التحكم بتمايل المقطورة

وسائد هوائية: أمامية + الركبة + جانبية (للصف الأول والثاني) + ستائرية

نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك + انذار

نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)

حقيبة السلامة

سعر لاندكروزر 2022

وفي النهاية، فإن الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 لدى عبداللطيف جميل كالتالي “شاملة ضريبة القيمة المضافة”: