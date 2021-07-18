السيارة الصندوق.. طراز جديد من فوكس السويسرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فوكس أوتوموتيف النقاب عن سيارتها Mia 2.0 الكهربائية، التي تنتمي لفئة "فان" الصغيرة.

وأوضحت الشركة السويسرية أن السيارة الجديدة تعتمد على تصميم الصندوق، الذي يتوسطه مقعد قائد السيارة.

وتقف السيارة على منصة Skateboard، وهو ما يعني تصميم البطارية بين المحورين في الأرضية.



وتزن السيارة 950 كجم وتشتمل على بطاريتي ليثيوم أيون تصلان بالسيارة إلى مدى السير 450 كلم.

ومن المخطط له طرح السيارة المجهزة بأبواب منزلقة في الأسواق بحلول عام 2023 بسعر يبدأ من 16 ألف يورو.

وتحظى مجموعة من السيارات الكهربائية بعام سعيد منذ بداية 2021، لتحقيقها معدل مبيعات لأفضل معدل مبيعات خلال العام حتى الآن.

وفي المركز الأول، جاء ضمن القائمة كأكثر موديل كهربائي تحقيقا للمبيعات على مستوى العالم منذ بداية عام 2021 الجاري، طراز من ماركة تسلا هو Tesla Model Y الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 33.629 ألف نسخة.

في المركز الثاني، جاء ضمن القائمة، طراز تسلا Tesla Model 3 الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 23.110 ألف نسخة.