“المرور” يلزم على قائد السيارة السير بالجانب الأيمن من الطريق في خمس حالات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي يجب على قائد السيارة الالتزام خلالها بالقيادة في الجانب الأيمن من الطريق.
وكشفت إدارة المرور أنه يجب على قائد السيارة السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق في الحالات الخمسة التالية:
- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر على يمينه.
- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.
- إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.
- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.
- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.