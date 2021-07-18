“المرور” يلزم على قائد السيارة السير بالجانب الأيمن من الطريق في خمس حالات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي يجب على قائد السيارة الالتزام خلالها بالقيادة في الجانب الأيمن من الطريق.

وكشفت إدارة المرور أنه يجب على قائد السيارة السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق في الحالات الخمسة التالية: