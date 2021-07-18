ضوابط إنشاء المطبات الصناعية بالرياض بعد إزالة العشوائية منها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت أمانة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة من أبرز الضوابط الخاصة بإنشاء المطبات الإصطناعية في شوارع الرياض، وذلك ضمن حملات الأمانة المستمرة لإزالة المطبات العشوائية لضمان سلامة قائدي السيارات.

وأوضحت أمانة الرياض عبر حساب تويتر أبرز 5 ضوابط لتحديد أماكن المطبات الاصطناعية في مدينة الرياض، وهم كالآتي: