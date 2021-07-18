أبرز مميزات بيجو 3008 موديل 2022 في السعودية Peugeot 3008

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت بيجو سيارتها 3008 موديل 2022 عند وكيلها شركة المجدوعي للسيارات، والتي تتمتع بتصميم أرقى من الموديل السابق، وهي اس يو في تتمتع بشخصية بارزة مع أناقة وديناميكية وطابع استثنائي، حيث بذلت بيجو جهدها للحفاظ على تقاليد التصنيع الفرنسية التي تجمع بين الجودة والابتكار والتي تمتد لأكثر من 210 عام، واليوم سنتعرف على أبرز مميزاتها.

1- مقصورة رحبة عالية الجودة والفخامة

تأتي السيارة بمقصورة تتوفر بمواد ذات جودة عالية ومتنوعه، مع مقاعد جلد نابا بالون الأحمر أو الأسود (متوفر بفرش ألكانتارا أيضا)، ومقاعد السائق والراكب رياضية لراحة وثبات أكثر عند القيادة، وتتوفر بتدليك متعدد النقاط بخمس وضعيات للسائق وراكب مع تسخين للمقاعد، ويُمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60، مع ميزة الدخول بدون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر، وتتوفر بمساحة تخزين خلفية تبلغ 591 لتر تصل إلى 1,670 لتر بطي المقاعد الخلفية.

2- تقنيات داخلية متقدمة مع شاشات عديدة

تتوفر السيارة بمقصورة بيجو المتطورة (i-cockpit) تتكون من عجلة قيادة مدمجة وشاشة عرض علوية وشاشة لمس ملونة تدعم البلوتوث ومخارج يو اس بي مع لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة ومفاتيح تبديل لناقل الحركة عبر المقود، ونظام ملاحة ثلاثي الأبعاد مع كاربلاي والأندرويد، بالإضافة إلى نظام صوتي ، FOCAL Premium HiFi بعشر سماعات، وشاحن لاسلكي للهاتف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج للمقاعد الخلفية.

3- تصميم خارجي أنيق مع شخصية أكثر حدة

تتمتع السيارة بتصميم أنيق ومميز بخطوط منحوتة حادة لتحصل على شخصية أكثر حدة وأقوى من ما مضى، مع مصابيح أمامية وخلفيه LED كاملة الامامية تأتي بتصميم جديد لجميع الفئات يحاكي مخالب أنياب الأسد، والخلفية ثلاثية الابعاد بتصميم يحاكي مخالب الأسد، وتتميز بشبك أمامي ممتد بخطوط متناسقة مع المصابيح، واسم السيارة على الواجهة الأمامية، كما أن تصميم الصدام الجانبي يزيد الانسيابية والوقوف.

وتتوفر السيارة أيضاً بعجلات من الألومنيوم مقاس 17 أو 18 بوصة، وكشافات خلفية مقاومة للضباب، مع كشافات ليد تعمل بالنهار، وقضبان سقف من الفولاذ المصقول، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وفتحة عادم مطلية بالكروم، مع خياري ألوان طلاء خارجي جديدة وهما الأزرق VERTIGO والأزرق CELEBES.

4- تقنيات سلامة عديدة ومتقدمة

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

وسادة هوائية أمامية وجانبية، للسائق والراكب + ستارة

مساعد الضوء العالي الآلي

نظام المكابح المانعة للانغلاق

نظام التحكم الإلكتروني في الثبات

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح

مكابح الركن الإلكترونية

زر لحماية الأطفال بقفل الأبواب يتم التحكم به من المقعد الأمامي

4 حساسات ركن أمامية و4 خلفية

كاميرتان شاشة رؤية دائرية 360 درجة

نظام رصد النقاط العمياء

نظام تنبيه الخروج من المسار.

تنبيه المسافة للمركبة الأمامية

نظام المساعدة على الركن النشط شبه آلي للمواقف للدخول والخروج

نظام تحديد وتثبيت السرعة (متكيف في فئة جي تي)

مكابح أمان تعمل عند الطوارئ

صندوق للمساعدات الأولية

5- مُحرك قوي مع صرفية وقود مُميزة

تستمد السيارة قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر توربو يولد قوة 165 حصان و240 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع وضع يدوي رياضي، ونظام دفع أمامي، وتبلغ سعة خزان الوقود 53 لتر مع صرفية وقود 15.1 كم/لتر.

وفي الختام، تتوفر السيارة عند الوكيل المجدوعي بضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً، وبالأسعار التالية شاملة لضريبة القيمة المضافة :

بيجو 3008 اكتيف بسعر 103,500 ريال

بيجو 3008 الور بسعر 120,750 ريال

بيجو 3008 جي تي بسعر 141,450 ريال

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