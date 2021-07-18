أغرب أشياء تركها نزلاء الفنادق بغرفهم.. ألماس وأسهم وأحدهم نسي "حماته"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل جائحة كورونا كان للسياحة والسفر طابع خاص، حتى في الطرائف والغرائب التي تحدث داخل الفنادق، وتحديدا الأشياء المنسية.

فقد ينسى معظمنا أشياء بسيطة في الفنادق، مثل شاحن الهاتف، أو النظارات الشمسية أو المفاتيح، لكن هناك نزلاء يتركون خلفهم أشياء غير متوقعة ولا تقدر بثمن.



وكشف أرشيف قائمة مفقودات فندق ترافيلدوج الإنجليزي عن نوادر قد لا تتكرر في تاريخ الفندقة حيث ترك أحد النزلاء بطاقة يانصيب فائزة وآخر ترك "حماته"، وثالث نسي أسهما بملايين الدولارات، وهناك من نسي قلادة عروس من الألماس.

في التقرير التالي نستعرض قائمة بأغرب المقتنيات المنسية في الفنادق.

أسهم بنصف مليون جنيه إسترليني

لن تكون سعيدا بالتأكيد إذا نسيت أسهما تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه إسترليني (650 ألف دولار) في غرفة الفندق، هذا ما حدث مع أحد النزلاء، في فندق ترافيلدوج بمدينة ليفربول.





قلادة ذهبية عيار 24

الحلي الذهبية من الأشياء التي يحرص عليها الكثيرون، ويتركونها في أمانات الفندق، لكن إحدى النزيلات نسيت قلادة باهظة الثمن مصنوعة من الذهب عيار 24، في غرفة الفندق بمدينة بيسيستر.

بطاقة يانصيب فائزة

على الرغم من أن بطاقة اليانصيب لم تربح الجائزة الكبرى، إلا أن أصحابها كان يمكن أن يدفعوا ثمن رحلتهم، لولا أنهم تركوها خلفهم في الفندق بمدينة نيوكاسل.

قلادة من الألماس

عثر الموظفون في فرع فندق ترافيلدوج بمدينة برمنغهام على قلادة عروس هندية مصنوعة من ألماس.





أم زوجة النزيل

هل يمكن أن تنسى حماتك في الفندق؟ هذا ما حدث مع أحد النزلاء، عندما ترك والدة زوجته وسجل الخروج من الفندق، قبل أن يتذكرها ويعود ليأخذها.

جرة رفات "ميت"

عثر الموظفون في فندق ترافيلدوج بمدينة دودلي البريطانية على جرة صغيرة تضم بقايا رفات رجل ميت، نسيتها زوجته في الغرفة.





84 زوجا من أحذية البنائين

لماذا يترك شخص 84 زوجاً من أحذية البنائين في غرفة الفندق؟ هذا السؤال أثار حيرة الموظفين في فرع الفندق بمدينة برمنغهام.

شهادة في الهندسة

يبدو أن أحد النزلاء كان يحتفل بتخرجه من كلية الهندسة في كامبريدج، فأنسته الفرحة شهادته التي حصل عليها في غرفة الفندق.

أرنب حي

يحب البعض اقتناء الأرانب كحيوانات أليفة، لكن أحد النزلاء في فندق ترافيلدوج بمدينة ليذرهيد البريطانية، نسي أرنبه العزيز داخل غرفة الفندق.





مفكرة شخصية تغطي 40 عاما

لنأمل فقط أن هذا الزبون في فندق ترافيلدوج بمدينة كارليسي لم يكتب أسراراً خطيرة، في مفكرته التي نسيها في الغرفة.





ساعة منبه عمرها 100 عام

يبدو أن أحد نزلاء فندق ترافيلدوج في مدينة كوفنتري لا يزال يعيش على التقنيات القديمة، حيث نسي منبهاً يزيد عمره عن قرن من الزمن في غرفة الفندق.