تتعرف على المارة.. أوبل Grandland تصبح أكثر تكلفة بعد عملية تجميل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة أوبل سيارتها Grandland الجديدة بسعر يبدأ من 27 ألفا و250 يورو في الإصدار "Business Edition".

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تظهر بالمقدمة الجديدة المعروفة باسم Vizor، مع الكشافات النحيفة للغاية، والمتوفرة أيضا بتقنية Matrix-LED. وتؤكد السيارة طابعها الوعر من خلال تجهيزة حماية قاع السيارة في مظهر الألومنيوم الجذاب.

وتتألق المقصورة الداخلية للموديل الجديد بالقمرة الرقمية، مع العديد من الأنظمة المساعدة مثل وظيفة Stop-Go، مع محذر التصادم الأمامي، ووظيفة التعرف على المارة والإشارات المرورية، وتعب قائد السيارة.

وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in لتغطية نطاق قوة يمتد من 130 حصانا إلى 300 حصان.





ومع عزم دوران أقصى يبلغ 520 نيوتن متر تتسارع أقوى نسخ السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.1 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 235 كلم/س. وتصل السيارة إلى مدى السير 65 كلم.