موجز ”الخليج 365” للسيارات.. وداع جيب وزلة لسان إيلون ماسك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

انضمت سيارة هافال جوليان 2022 إلى السوق المصرية كأحدث الطرازات من فئة SUV المتنافسة على شريحة متنامية من المستهلكين في مصر.

طرحت شركة سوزوكي اليابانية أحدث سياراتها من فئة السيدان "سوزوكي سياز 2022" بمواصفات وأسعار تنافسية داخل السوق المصرية.

طرحت ماركة سوبارو اليابانية، أول طراز تنتجه مزود بخاصية"الأكياس الهوائية الخارجية"، للوقاية من الحوادث.

تخطط جيب الأمريكية للمنافسة بقوة في سوق السيارات الكهربائية، بدعم من التحول الكامل للطاقة الكهربائية.

زلة لسان أم شجاعة غير محسوبة، رد صادم من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حول شاحنة تسلا الشهيرة "سايبر ترك".