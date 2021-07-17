أسعار ومواصفات هافال جوليان 2022 في مصر.. أحدث SUV في السوق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت سيارة هافال جوليان 2022 إلى السوق المصرية كأحدث الطرازات من فئة SUV المتنافسة على شريحة متنامية من المستهلكين في مصر.

وسيارة هافال جوليان 2022 هي أيضا أحدث الوجوه الصينية المطروحة في السوق، في ظل تزايد ثقة المستهلك المصري فيها وتفضيله لأسعارها.

والسيارة طرحتها مجموعة "جي بي غبور أوتو" الوكيل المحلي للعلامة التجارية "هافال" في مصر.

مواصفات هافال جوليان 2022 في مصر

تطرح سيارة هافال جوليان 2022 في مصر بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات "أوتوماتيك"، وفقا لجريدة "المال" المصرية.

وتأتي السيارة بشنطة خلفية سعة 337 لترا، و2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات.

وتأتي طرازات هافال جوليان من الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، وشاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية.

وتقدم سيارات جوليان الفئة الثالثة بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد.

ودعمت طرازات جوليان الفئة الرابعة بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى ومن أبرزها مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية، وكشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئة، ومرايات ذاتية التعتيم، وخاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح.

أسعار هافال جوليان 2022 في مصر

تطرح سيارات هافال جوليان موديل 2022 بأربع فئات في السوق المصرية.

ويأتي سعر الفئة الأولى عند 315 ألف جنيه، والفئة الثانية "Deluxe" بنحو 335 ألفًا، والفئة الثالثة "Deluxe SR" بـ355 ألفًا، والفئة الرابعة "High Deluxe" بـ375 ألف جنيه.