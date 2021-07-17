موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. أضاحي السودان وأدوية لبنان وأموال سوريا

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اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن العائق الأكبر أمام الاستثمار في بلاده يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية.

تسلمت الحكومة الأردنية السبت الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية السنوية للعام الحالي وقيمتها 600 مليون دولار.

حظرت الحكومة المصرية تصدير الأكسجين الطبي لخارج البلاد لمدة عام بعد مذكرة مقدمة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

شنت المعارضة التركية هجوما حادا على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب الإصرار على الإسراف والبذخ حتى في وقت الأزمات.

غلاء فاحش يسيطر على أسواق الخراف في السودان مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وسط ركود ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.

تعتزم مجموعة أوبك+ عقد اجتماع، الأحد، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في الفترة المقبلة، وفق ما أعلنت منظمة أوبك.

في بلد يلفظ أنفاسه الأخيرة عاد الدواء إلى مقصلة رفع الدعم الجزئي، وأصبح المواطن اللبناني أمام 3 خيارات إما فقدانه أو الشراء بسعر السوق، أو السفر للخارج.