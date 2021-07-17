أسوأ هجوم تاريخي لأسماك القرش.. شهادة بحار أمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حتى قبل وفاته كان إدجار هاريل يقول إنه لا يزال يسمع سماع صرخات الأصدقاء عندما بدأت مجموعة من أسماك القرش الجائعة في تمزيق أجزاء من أرجلهم.

وقال هاريل في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية عام 2019 إن مياه المحيط الهادئ الزرقاء تحولت إلى اللون الأحمر القاني، حيث قتل مئات الرجال واحداً تلو الآخر أحياء.

كان هاريل واحدًا من بين 1195 بحارا على متن السفينة "يو إس إس إنديانابوليس" عام 1945 عندما نسفتها غواصة يابانية، ليصارع مع مئات آخرين من أجل البقاء في المياه التي تنتشر فيها أسماك القرش.

تعرض الناجون على مدى أربعة أيام لهجوم من أسماك القرش وسط بحر الفلبين قبل أن يتم العثور عليهم بواسطة طائرة قاذفة صديقة.

كان هاريل في العشرين من عمره عامًا وقت الهجوم - وتوفي في مايو/أيار من هذا العام عن عمر يناهز 96 عامًا.





عرفت تلك الحادثة في ذلك الحين بأنها أسوأ هجوم لأسماك القرش في التاريخ.

ووفقا للصحيفة، كانت إنديانابوليس تبحر من جزيرة تينيان إلى الفلبين في ليلة 30 يوليو/تموز 1945 بعد الانتهاء من مهمة سرية لتسليم اليورانيوم لقنبلة هيروشيما الذرية، والتي تم إسقاطها بعد أسبوع واحد فقط.

في الساعة 12:14 صباحًا، أطلقت غواصة يابانية ستة طوربيدات على إنديانابوليس، وأصابها اثنان بشكل مباشر.

قال الرقيب هاريل: "استطعت أن أرى وأسمع وأشعر بكل المياه القادمة تحتي، وبدأت السفينة في الغرق".

وأضاف: "سبحت بعيدًا عن السفينة باتجاه مجموعة من مشاة البحرية كانوا قد فروا بالفعل من القارب. أصيب أحدهم بجروح بالغة وتوفي بين ذراعي خلال الساعة التالية ".





ورغم نجاة هاريل ورفاقه من الطوربيدات، سرعان ما اتضح أنهم يواجهون عدوًا أكثر رعبًا - مئات من أسماك القرش ذات الذيل الأبيض وأسماك القرش النمر التي تجوب المحيط الهادئ.

نجا 900 رجل من الهجوم الأولي وتُركوا الآن في انتظار الإنقاذ في وسط بحر الفلبين. وتم تجاهل إشارات الاستغاثة الثلاث التي أرسلتها السفينة من قبل ثلاثة قادة بحريين منفصلين لأن أحدهم اعتقد أنه كان فخًا نصبه اليابانيون، بينما طلب الثاني عدم الإزعاج، وكان ثالث في حالة سكر.

علاوة على ذلك، بسبب أخطاء الاتصال التي ألقت البحرية باللوم عليها لاحقًا على سرية المهمة، لم يتم الإبلاغ عن فقدان السفينة عندما فشلت في الوصول إلى ليتي كما هو مقرر في اليوم التالي.

ونتيجة لذلك، استغرق الأمر ما يقرب من أربعة أيام في عرض البحر حتى يتمكن الطيارون من رؤية الناجين في رحلة دورية روتينية.

كانت أسماك القرش تدور حول الرجال العائمة وتلتقط البحارة العاجزين بشكل عشوائي.





ومع انتشار دماء الضحايا في الماء، زادت شهية أسماك القرش -التي يمكن أن تشم رائحة الدم لمسافة تصل إلى ثلاثة أميال- لالتهام البحارة العزل.

وتزامنا مع تواصل قدوم أعداد كبيرة من أسماك القرش، اكتفى الجنود الأمريكيون بمشاهدة رفاقهم وهم يفترسون، فضلا عن ذلك ومن خلال محاولات يائسة لإنقاذ أنفسهم حاول بعض البحارة إلقاء ما تبقى من حصصهم الغذائية لأسماك القرش، ولكن ذلك كان دون جدوى، حيث عادت هذه الحيوانات المفترسة مجدداً بعد فترة وجيزة.

لكن من بين 900 بحار نجوا من حادثة إغراق السفينة بقي 317 فقط على قيد الحياة، حيث قضى البقية بسبب برودة الطقس والجوع وأسماك القرش. وفقا لمصادر البحرية الأمريكية التهمت أسماك القرش خلال هذه المأساة ما لا يقل عن 100 جندي أمريكي من الناجين، بينما تحدثت مصادر أخرى عن عدد أكبر بكثير.



