شاهد دراجة لكزس الجديدة التي تأتي مع سيارة لكزس UX الكهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس في العام الماضي عن UX 300e الكهربائية بالكامل، والتي تتميز بنطاق كهربائي يبلغ 400 كم للشحنة الكاملة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، ولجذب العُملاء لشرائها، تقدم الشركة دراجة كهربائية بالكامل فريدة من نوعها كهدية لمُشتريها.

الدراجة التي تظهر في الصور ليست النسخة الإنتاجية التي ستحصل عليها عند شراء UX 300e، وهُناك شيء واحد ستلاحظه بخطوط الدراجة وهو أنها تتبع إشارات تصميم UX 300e، فمثلاً تحصل على مصابيح خلفية تُحاكي المصابيح الخلفية للسيارة.

ونظراً لأن UX 300e هي سيارة توفر انطلاقة وتحكم سريعين، فإن المقصود من الدراجة أن تفعل الشيء نفسه، كما تم تصميم الدراجة لتوفر تجربة ركوب مخصصة، ونظراً لأنها كهربائية، فمن المحتمل أن تتواجد حزمة البطارية تحت المصابيح الخلفية.

وإحدى المزايا التي تبدو مذهلة هي العجلة الأمامية، حيث تبدو بدون محور، فكل شيء في هذه الدراجة الكهربائية يجعلها تبدو وكأنها تنتمي إلى متحف وليست للتمارين الرياضية.

وفي الختام، عند النظر عن كثب إلى الإطار، ستُلاحظ أنه قطعة واحدة متصلة تتضاعف مرة أخرى على نفسها من أجل إنشاء مقعد وقوس سفلي ومكان للمقعد، ويبدو التصميم متقدماً للغاية.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin