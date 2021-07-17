سعر ومواصفات سوزوكي سياز 2022 في مصر.. سيارة تنافسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة سوزوكي اليابانية أحدث سياراتها من فئة السيدان "سوزوكي سياز 2022" بمواصفات وأسعار تنافسية داخل السوق المصرية.

وينتمي طراز سوزوكي سياز لفئة السيارات السيدان وهي واحدة من أكثر الفئات طلبا من المستهلك المصري، وتتنافس فيها عدة طرازات.

والوكيل المحلي لشركة سوزوكي اليابانية والتي تقوم على توزيع السيارة وتوفير الصيانات لها في مصر، هي شركة "مودرن موتورز".

مواصفات سوزوكي سياز 2022 في مصر

تأتي سيارة سوزوكي سياز 2022 في مصر مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 أحصنة وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، وفقا لجريدة "المال" المصرية.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن سوزوكي، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتي السيارة بشنطة خلفية سعة 495 لترا، وببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، وأنظمة أنذار ضد السرقات.

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات مثل جنوط 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED مع إمكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة، وزجاج معتم، ومرايات جانبية كهربائية، ومقابض الأبواب من الكروم.

وتحتوى طرازات سياز 2022 على بعض الكماليات الأخرى ومنها عجلة القيادة مكسوة من الجلد، ومثبت سرعة، ومكيف هواء أتوماتيك، وزر تشغيل المحرك، ومرآة ذاتية التعتيم، ومقاعد من الجلد، وزجاج كهربائي، وشاشة 4.2 بوصة، وبلوتوث، وMP3 – CD، وغيرها.

سعر سوزوكي سياز 2022 في مصر

طرحت "مودرن موتورز" سيارة سوزوكي سياز موديل 2022 في مصر بسعر 258.5 ألف جنيه، وهذا السعر ممتد طوال شهر يوليو/ تموز الجاري.

وقد يتغير سعر السيارة من الوكيل لاحقا وفقا لظروف السوق ومدى الإقبال وأهداف البيع لدى الشركة.