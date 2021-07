جيب جراند واجونير 2022 تستعد لمنافسة كاديلاك اسكاليد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة جيب عن سيارتها جراند واجونير 2022 ذات الثلاثة صفوف من المقاعد في معرض شيكاغو للسيارات بالإضافة إلى واجونير الجديدة أيضاً، حيث تم الكشف عنهم على الإنترنت في شهر مارس، والآن يُمكن للعملاء المحتملين رؤية مدى أناقتهم على أرض الواقع.

من حيث التصميم، فكلا الطرازين مستوحيان من واجونير الأصلية، حيث تحصل على شبك مميز بسبع فتحات، في حين تتميز جراند واجونير برفارفها المنتفخة والسقف بلون مختلف ومصابيد ليد مميزة، والعتبات الجانبية القياسية القابلة للسحب.

في الداخل، تتميز جراند واجونير بزخارف خشبية تكريماً للجزء الخارجي الخشبي من واجونير الأصلية، وتأتي بمقاعد بجلد نابا عالي الجودة، وبشكل قياسي، يأتي الطرازين بشاشة نظام ترفيهي مقاس 12 بوصة، كما تم تجهيز واجونير بشاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة، وجراند واجونير تحتوي على شاشة أكبر مقاس 12.3 بوصة.

تتوفر أيضاً شاشة ركاب منفصلة مقاس 10.25 بوصة، ولعشاق الصوت، فإن جيب توفر نظام صوتي McIntosh بقوة 1,375 واط لسيارة جراند واجونير، في حين تستمد جراند واجونير قوتها من محرك V8 سعة 6.4 لتر بقوة 471 حصان و617 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وفي الختام، تستمد واجونير قوتها من محرك V8 هيمي سعة 5.7 لتر بقوة 392 حصان و548 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين يبدأ سعر واجونير 2022 من 67,995 دولار (255,000 ريال) في حين أن جراند واجونير يبدأ سعرها من 86,995 دولار (326,000 ريال).

