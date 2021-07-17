إيلون ماسك: سايبرتراك بيك اب قد تفشل لغرابة تصميمها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يشتهر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، بصراحته الشديدة، فمثلاً عندما تم إلغاء تطوير تيسلا موديل S بلايد بلس في يونيو قال أنه لا توجد حاجة لها لأن بلايد القياسية كانت جيدة بما يكفي، وها هو يصدر تصريحاً جديداً مثيراً للجدل وهذه المرة على البيك اب المرتقبة سايبرتراك.

اعترف ماسك على تويتر تعليقاً على مقال مفاده أن سايبرتراك ستكون أول فشل للشركة، حيث قال أن هذا ممكن لأن البيك أب لا تُشبه أي شيء آخر، وأنها تبدو وكأنها صُنعت بواسطة كائنات فضائية من المستقبل.

يُذكر أنه هُناك أكثر من مليون حجر لـ سايبرتراك، وهو رقم ضخم، ويُذكر أنه حدثت الكثير من الأشياء منذ عرض سايبرتراك لأول مرة، حيث كشفت فورد عن سيارة اف 150 لايتنينج الكهربائية بالكامل الجديدة.

تجمع بيك اب فورد الكهربائية بين القوة الكبيرة وتصميم سيارات البيك اب التقليدية، وهي وصفة قد تكون صعب على تيسلا مطابقتها، حيث أظهر استطلاع أخير للرأي أن الطلب على سيارتي البيك آب كان بنفس القوة، وليس لأي منهما اليد العُليا على الأخرى.

وفي الختام، سنحصل على صورة أكثر دقة عن النسخة الواقعية من سايبرتراك عندما تدخل حيز الإنتاج الفعلي، وهو أمر قد يحدث في عام 2022، وعلى الرغم من اعتراف ماسك، إلا أنه من الصعب تخيل أن سايبرتراك ستفشل عند تدشينها.