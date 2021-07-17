رنج روفر ايفوك 2022 بقاعدة عجلات أطول تنطلق رسمياً بالصين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر الصين بالحصول على إصدارات قاعدة العجلات الطويلة من العديد من الطرازات، وانضمت لاندروفر رينج روفر إيفوك إلى هذه القائمة، حيث حصلت على نسخة ذات قاعدة عجلات طويلة تُسمى رينج روفر إيفوك L.

يبلغ طول السيارة الجديدة 4,531 مم، لتُصبح أطول بكثير من النسخة القياسية التي تأتي بطول 4,371 مم، وتُترجم الزيادة في الطول إلى مساحة أكبر للأرجل في المقاعد الخلفية، حيث يُقال أنها زادت بمقدار 125 مم، وقالت لاندروفر أن هذه الزيادة في الحجم تسمح للركاب بالتمدد أكثر باستخدام المقاعد الخلفية القابلة للتعديل كهربائياً والتي تنحني حتى سبع درجات للخلف.

تحصل السيارة الجديدة أيضاً على نظام InControl OS 2.0 والذي قالت الشركة أنها واجهة بشرية تتميز بشاشتين لمسيتين مقاس 10.2 بوصة، في حين أن أجهزة القياس هي شاشة LCD تفاعلية مقاس 12.3 بوصة، كما تحصل السيارة على جنوط مقاس 20 بوصة، في حين يبلغ سعرها 430,000 يوان (249,000 ريال).

وفي الختام، ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم تقديم إيفوك L في أسواق أخرى غير الصين، في حين أنه من المعروف أن يتم تقديم هذا النوع من السيارات في الصين بفضل الطلب الكبير عليها.