فورد تعلن عن استدعاء 850 ألف سيارة لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت شركة فورد موتور تفاصيل ثلاثة استدعاءات تؤثر على 851,630 سيارة بشكل إجمالي، أكبرها هو استدعاء ما يقرب من 775,000 سيارة فورد اكسبلورر، والتي تم بيعها بين عامي 2013 و2017 لعيب في التعليق الخلفي والتي قد تُصدر ضوضاء طقطقة وانحراف العجلة الخلفية.

ووفقاً لفورد، فإن السيارات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه المشكلة هي تلك الموجودة في المناطق عالية التآكل من البلاد، حيث تم الإبلاغ عن ستة إصابات تتعلق بهذه المشكلة في أمريكا الشمالية، ليتم استدعاء 676,152 سيارة في أمريكا الشمالية، و59,935 سيارة في الصين، و38,609 في دول أخرى، ليُصبح المجموع الإجمالي 774,696 سيارة اكسبلورر حول العالم.

ستبدأ الشركة في إخطار المُلاك في الأسبوع الذي يبدأ في 23 أغسطس المقبل، وسيقوم التُجار بفحص السيارات واستبدال الجزء التالف، وبشكل منفصل، أعلنت فورد استدعاء 40,995 سيارة لينكولن أفياتور موديلات 2020 و2021 المزودة بمحرك بنزين سعة 3.0 لتر، حيث لم يتم تأمين سلك كابل البطارية بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى ماس كهربائي واحتمال نشوب حريق.

لم يتم إبلاغ فورد بأي حادثة متعلقة بهذه المشكلة، لكنها تستدعي 36,258 سيارة في أمريكا الشمالية، و2,136 سيارة في الصين، و2,601 سيارة في دول أخرى، وستبدأ إخطارات المُلاك في 30 يوليو، وسيقوم التُجار بفحص السيارات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي الختام، تستدعي الشركة أيضاً 34,939 سيارة اف 350 سوبر ديوتي موديلات 2020 و2021، وذلك لمشكلة في اللحام قد تؤدي إلى اهتزاز السيارة أثناء القيادة بسرعة على الطرق، وقد يتعرض العملاء لفقدان مفاجئ للطاقة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث متعلقة بهذه المشكلة، في حين سيبدأ إخطار المُلاك في 16 أغسطس.