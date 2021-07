شاهد همر H1 بيك اب التقليد الصيني

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لقد رأينا نسخاً صينية مقلدة من الكثير من السيارات، وها هي شركة دونغ فينغ تكشف عن سيارة شبيهة بهمر H1، والتي تحمل اسم فيرليس M50 ولكن يجدر بالذكر أن الشركة حصلت ترخيص لاعتمادها للحيش الصيني، حيث سيتم بناء نسخة مدرعة من النسخة القانونية على الطرق.

سيارة فيرليس M50 هي بيك اب بغمارة واحدة على عكس همر H1 التي كانت بغمارتين، وتتميز بلمسات تصميم فريدة بدءً من المصابيح الأمامية المستديرة، والزجاج الأمامي المكون من قطعة واحدة، والشبك الفريد، في حين تُهيمن على المقصورة وحدة تحكم مركزية ضخمة بين المقعدين، جنباً إلى جنب مع عدادات تناظرية ومقاعد جلدية.

تمتلك السيارة قدرات هائلة على الطرق الوعرة، حيث تقول دونغ فينغ أنها يُمكنها أن تخوض المياه حتى عمق 1.2 متر، ويُمكن قيادتها في المناطق أعلى مستوى سطح البحر بـ 4,500 متر، ويوجد أسفل غطاء محركها محرك توربو سعة 4.0 لتر يولد قوة 197 حصان و599 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة يدوي.

وفي الختام، يبلغ سعر فيرليس M50 في الصين 668,000 يوان أي ما يعادل 386,250 ريال، مما يجعلها أغلى بكثير فورد اف 150 رابتور ورام 1500 TRX.

