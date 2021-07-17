Levorg.. طراز جديد من سوبارو بخاصية الحماية الفائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت ماركة سوبارو اليابانية، أول طراز تنتجه مزود بخاصية"الأكياس الهوائية الخارجية"، للوقاية من الحوادث.

وحسب موقع "موتور وان"، تقدم سوبارو خاصية الحماية الفائقة في النسخة الأحدث التي توفرها من طراز، Levorg لعام 2021.

ويتوفر هذا الطراز حاليا داخل السوق اليابانية بفئة STI SPORT عالية الأداء، مع توقعات بطرحه بالسوق الأمريكية نهاية العام الجاري.





وتعمل خاصية أكياس الهواء الخارجية، على حماية السائق، بدفع أكياس الهواء من منطقة أسفل الزجاج الأمامي للسيارة.

ولا يعتبر طراز Levorg من سوبارو، هو أول سيارة تتوفر بها خاصية أكياس الهواء الخارجية، حيث سبقه لها، موديل فولفو V40 الذي طرح عام 2021.

وأوضح "موتور وان" أن طراز Levorg من سوبارو زود بأجهزة استشعار تجعل أكياس الهواء الخارجية على وضعية استعداد أثناء انطلاق السيارة على سرعة تتراوح بين 12 و 30 ميلا في الساعة.