جييب تودع "الوقود" وتنافس بسوق السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط جييب الأمريكية للمنافسة بقوة في سوق السيارات الكهربائية، بدعم من التحول الكامل للطاقة الكهربائية.

وحسب موقع "موتور وان" تسير الماركة الأمريكية حاليا على خطى عدد من ماركات السيارات التي أعلنت رسميا عن تحولها لماركات مصنعة للسيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030 ابرزها فولسكفاجن.

ونقل الموقع تصريحات للمدير التنفيذي للماركة الأمريكية، "كريستيان مونير"، أعلن خلالها عزم الشركة تسريع وتيرة التحول للطاقة الخضراء.

وأضاف" الشركة ستوقف طرح سيارات تعمل بمحركات الديزل بحلول عام 2030 المقبل، وذلك بجميع أنحاء العالم"

فولكسفاجن

وسبق أن كشفت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات عن عزمها تحويل نصف إجمالي معروضاتها من السيارات إلى كهربائية بحلول عام 2030.

كما أعلنت أكبر مجموعة أوروبية لإنتاج السيارات أنها تعتزم خلال العقد الحالي تخفيض البصمة الكربونية لكل سيارة على مدار إجمالي متوسط عمر السيارة بنسبة 30% مقارنة بمستواها في عام 2018.



وقالت فولكسفاجن إن هذه المواصفات تأتي " متوافقة مع اتفاقية باريس"في إشارة إلى الأهداف الدولية الخاصة بحماية المناخ.

وكانت العلامة المركزية للمجموعة (فولكسفاجن) أعلنت خلال طرح استراتيجيتها الجديدة الخاصة بها في الربيع الماضي اعتزامها وصول نسبة السيارات الكهربائية الخالصة في مبيعاتها إلى ما لا يقل عن 70% في أوروبا بحلول عام 2030.

