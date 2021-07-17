زلة لسان أم شجاعة.. تصريح خطير لإيلون ماسك عن شاحنة تسلا الشهيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زلة لسان أم شجاعة غير محسوبة، رد صادم من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حول شاحنة تسلا الشهيرة "سايبر ترك".

وقال ماسك ردا على سؤال لأحد متابعه على "تويتر": الشاحنة بالفعل قد تكون معيبة، لكنه - ماسك- لا يكترث كونه معجباً بها وما ظهرت عليه في النهاية.

ونقل موقع "إنسايد إي في"، نص تغريدة ماسك، التي جاءت ردا على تغريدة متابع له وجه له السؤال عن قلق لديه بشأن شاحنة سايبر تراك، ما إن كانت هناك احتمالات أن تصبح أول مركبة معيبة من تسلا.





وأوضح الموقع، أن الأمر قد يشير إلى مخاوف من عدم تحقيق الشاحنة للمبيعات المرجوة، ولا يقصد به الأعطال، لكن كان رد ماسك في النهاية "صادما".

وعلل ماسك وجهة نظره بالتنبؤ بعدم تحقيق شاحنة سايبر ترك للنجاح المرجو، قائلا إنه "احتمال وارد" نظرا لتفرد الشاحنة، وعدم طرح مثيل لها من قبل، لذا تنبؤ مستقبلها أمر صعب.

سايبر ترك تدخل التاريخ

وكانت قد كشفت تسريبات من داخل مكتب تسجيل براءات الاختراع الرسمي بالولايات المتحدة، عن سمة جديدة تسعى تسلا لإضافتها لشاحنتها "سايبر ترك".

وحسب تقرير نشره موقع "إنسايد إي في"، فإن أوراق تسجيل براءة الاختراع، أوضحت سعي تسلا لبدء عملية التصنيع لشاحنتها سريعا، وقبل نهاية 2021.

وحسب الموقع، فإن النسخة التصنيعية من أي سيارة تختلف دائما في العديد من النواحي، عن النموذج الاختباري.

وأكدت على ذلك التسريبات الجديدة التي أفادت بأن تسلا، تسعى لاستغلال السقف المتحرك لحقيبة شاحنتها الخلفية، واستبداله بلوحات متعدد قابلة للطى مكونة من خلايا توليد الطاقة الشمسية، حتى تستفيد الشاحنة من هذا الابتكار في توليد طاقتها الخاصة عند اللزوم.

موعد طرح سايبر ترك

ومؤخرا، قامت شركة تسلا بالرد على طرح فورد لأول نسخة كهربائية من شاحنتها الأشهر F-150 بإبلاغ العملاء بموعد بداية التصنيع لشاحنة "سايبر ترك".

وبحسب موقع "إنسايد إي في"، أرسلت الشركة الأمريكية المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية رسائل إلكترونية لكافة العملاء الذين قاموا بحجز شاحنة سايبر ترك.

وقالت تسلا للعمللاء عبر البريد الإلكتروني، تصنيع الشاحنة يبدأ رسميا خلال عام 2021، وبحسب "إنسايد إي في"، يمنح ذلك عملاء تسلا أملا في بداية تسليمهم الشاحنة بنهاية العام، أو خلال بداية 2022.

وكانت فورد قد أشعلت سوق الشاحنات الكهربائية بإعلانها رسميا عن طرح أول نسخة كهربائية بالكامل من شاحنتها F-150 باسم "البرق"، مع العلم بأن شاحنة F-150 هي الأعلى مبيعا بنسختها غير الكهربائية داخل الولايات المتحدة.