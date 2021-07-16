موديلات 2022 من جولف.. أمريكا تستقبل GTI وR في الربع الأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة فولكسفاجن عن وصول فئات جديدة من طراز جولف للسوق الأمريكية، هي GTI وR، عالية الأداء.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للفئات الجديدة من الموديل الهاتش باك الشهير، مشيرا إلى أن الموديلات الجديدة تتوفر للبيع بالسوق الأمريكية بداية من الربع الأخير من 2021، باعتبارهما موديلات 2022.

وفيما يخص فئة GTI ستعمل بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر، توربيني ينتج 241 حصانا، بعزم دوران 370 نيوتن متر، مع ناقل سرعة يدوي 6 سرعات، وآخر أوتوماتيكي 7 سرعات.









في حين تتوفر فئة R بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر، ينتج قوة 315 حصانا، بعزم دوران 400 نيوتن متر، مع توفره بناقل سرعة يدوي فقط 6 سرعات.

وتتوفر فئة GTI بتكلفة 29,545 ألف دولار، في حين تتوفر فئة R بتكلفة 43,645 ألف دولار.