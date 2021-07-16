تعرف على طريقة إعادة شحن بطارية السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر نفاذ البطارية من الأعطال الشائعة المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات، حيث أنها تصيب السيارة بالشلل التام، مما يضطر حينها السائق إلى إعادة شحن البطارية.

ولعدم دراية بعض السائقين لكيفية إعادة شحن البطارية، نقدم لكم خطوات بسيطة لإعادة شحن بطارية السيارة المعطلة، وذلك بإستخدام شاحن البطارية، فقط إتبعوا الخطوات التالية:

– تحديد مكان القطبين السالب والموجب بالبطارية، مع ملاحظة أن بعض البطاريات تطرح بغطاء مخصص لحماية القطبين.

– قم بتوصيل وصلات الشحن بالبطارية، مع مراعاة عدم توصيل الشاحن في الكهرباء خلال عملية التوصيل بقطبي البطارية.

– ثم قم بتوصيل وصلة الشاحن الحمراء بقطب البطارية الموجب، ووصلة الشاحن السوداء بقطب البطارية السالب، مع الحرص على إبعاد الشاحن بعيدا عن البطارية قدر الإمكان.

– بعد توصيل وصلات الشاحن بأقطاب البطارية قم بتوصيل التيار الكهربائي بالشاحن.

– بعد التأكد من انتهاء الشحن، قم بإزالة الوصلات من أقطاب البطارية.

الجدير بالذكر، فإنه توجد أنواع متعددة من الشواحن، حيث توجد شواحن تتوقف عن الشحن بشكل تلقائي، في حين توجد أنواع أخرى من الشواحن يجب مراقبة عملها وإزالتها يدوي.