السعودية على وشك شراء حصة 2.07 مليار ريال من مكلارين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير صحفية إلى تفاوض الصندوق السيادي السعودي والشركة الاستثمارية العالمية “آريس مانجمنت” للاستحواذ على حصة من مجموعة مكلارين البريطانية بقيمة 400 مليون جنيه استرليني (2.07 مليار ريال).

ونشير إلى أن الصندوق السيادي البحريني هو المساهم الأكبر في مجموعة مكلارين بحصة إجمالية حالية 62.5%، وتسعى مكلارين حالياً للحصول على استثمارات جديدة بقيمة 550 مليون جنيه استرليني، منهم 400 مليون جنيه من الصندوق السعودي وآريس، و150 مليون من المساهمين الحاليين.

ويأتي الازدهار الاستثماري لمكلارين بعد فترة عصيبة كادت أن تؤدي لإفلاس العلامة الأيقونية بسبب انهيار مبيعاتها في 2020 أثناء جائحة الكورونا، مع رفض الحكومة البريطانية وقتها للتدخل لمساعدة العلامة واضطرارها لبيع مقراتها الرئيسية.

وتشمل “مجموعة مكلارين” علامة مكلارين نفسها المصنعة للسيارات الإنتاجية، وشركة مكلارين ريسينج المشاركة في سباقات فورمولا 1 وإندي كار في الولايات المتحدة، كما أعلنت عن مشاركتها في سباقات إكستريم إي الكهربائية للطرق الوعرة في العام القادم.