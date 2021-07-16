أسعار شيري تيجو 7 برو 2021 في السعودية Chery Tiggo 7 Pro

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت شيري تيجو 7 2021 في أسواق المملكة العربية السعودية عند وكيل الصانع الصيني الحصري شركة سنابل الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي، واليوم سنتعرف على أسعارها ومواصفاتها بشكل مُفضل

ينتمي طراز تيجو 7 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”، وقد تمت معاينة الجيل الاول منها بواسطة شيري TX SUV الاختبارية والتي تم تدشينها في معرض بكين للسيارات عام 2012، وتم الكشف عن النسخة الإنتاجية للجيل الأول خلال معرض بكين للسيارات عام 2016.

مواصفات المُحرك

تستمد السيارة قوتها من محرك 1.5 لتر تيربو بقوة 154 حصان يتصل بناقل حركة متغير باستمرار CVT وتتوفر بميزة زر تشغيل وإيقاف المحرك مع دخول ذكي، وتشغيل المحرك عن بعد.

التصميم الخارجي

من الخارج، تتمتع السيارة بمظهر أنيق وواجهة أمامية هجومية، حيث تحصل على مصابيح أمامية ونهارية ليد، ومن الجانب، نرى جنوط 18 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية، ويأتي جسد السيارة إما بلونين مع سقف بلون مختلف، أو بلون واحد حسب الفئة، وتتوفر أيضاً في الفئات العليا بفتحة سقف بانورامية، وفي الخلف، تجد حساس خلفي وكاميرا خلفية، مع مصابيح خلفية ليد.

التصميم الداخلي

من الداخل، تحصل السيارة على مقصورة فسيحة تسع لـ 5 رُكاب في مقاعد جلد، في حين أن كرسي السائق قابل للتعديل كهربائياً في 6 اتجاهات، ومقاعد الصف الثاني يُمكن طيها بنسبة 40:60، كما تأتي بزجاج ومرايا جانبية كهربائية، ومقود يحمل مفاتيح تحكم، بالإضافة إلى مكيف هواء إلكتروني ثنائي المناطق، وتتوفر المقصورة أيضاً بشاشة لمس مقاس 10.25 بوصة، مع نظام Mirror link يدعم كلاً من IOS & Android، ويتوفر راديو، ودعم بلوتوث، ويو اس بي مع نظام صوتي بـ 6 سماعات.

أنظمة السلامة

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

مثبت سرعة

جهاز قياس ضغط الكفرات

فرامل مانعة للانغلاق

برنامج التوازن الإلكتروني

موزع الفرامل الإلكتروني

نظام مساعد الفرامل

نظام التحكم في الالتصاق

نظام المساعدة في المرتفعات

نظام المساعدة في نزول المرتفعات

وسائد هوائية أمامية

وسائد هوائية أمامية جانبية

وسائد هوائية جانبية ستارة

نظام تثبيت كرسي السيارة ISOFIX الخاص للأطفال

كاميرا محيطية 360 درجة

الأسعار والفئات

تتوفر شيري تيجو 7 2021 عند الوكيل بالأسعار التالية شاملة الضريبة:

فئة كومفورت 1.5 لتر CVT بسعر 76,475 ريال

فئة كومفورت 1.5 لتر CVT بلونين بسعر 77,855 ريال

فئة لكجري 1.5 لتر بسعر 81,190 ريال

فئة لكجري 1.5 لتر بلونين بسعر 82,570 ريال

وتأتي السيارة بضمان 6 سنوات أو 200,000 كم أيهما يأتي أولاً.