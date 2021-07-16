فيضان يدمر عشرات السيارات في وكالة أودي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمر ألمانيا وبلجيكا بأسوأ فيضانات وعواصف منذ عقود أدت لمقتل 100 فرد واختفاء 1300 مع تدخل القوات المسلحة في مهام الإنقاذ بالدولتين.

وقد ظهر فيديو من وكالة لأودي في مدينة ليفركوسن الألمانية بعد تدمير فيضان لهم بشكل نهائي، ومن الواضح أنه لا عودة أو صيانة ممكنة لأضرار كهذه.

بسبب حركة المياه، تراكمت السيارة على بعضها ويبدو أن الفيضان أثر بشكل حاد على المحركات والتجليد الداخلي والإلكترونيات.

ضمن الموديلات الغارقة نرى سيارات بشعار RS الرياضي، مثل RS6 أفانت وRS Q3 سبورتباك، وسيارات كهربائية مثل إي ترون GT وإي ترون وإي ترون سبورتباك، وسيارات Q3 وQ5 وQ8.