أوبل أسترا 2022.. تعرف على الأسعار والمواصفات والقدرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أوبل الألمانية النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها أوبل أسترا 2022 Astra L الجديدة كلياً والتي تمتاز بتصميم رياضي جذاب.

وستكون السيارة أوبل أسترا 2022 Astra L النسخة النهائية من أسترا بمحركات الاحتراق في أوروبا مع خيار من وحدات البنزين والديزل، ومن المقرر أن تنتقل أوبل إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء في أوروبا بحلول عام 2028.



وتُصنف أوبل أسترا كواحدة من أهم سيارات مجموعة أوبل منذ إطلاقها عام 1991، والتي تُعتبر من أقدم السيارات في قطاع السيارات المدمجة في أوروبا.

ويضم الموديل الجديد من أوبل أسترا 2022 العديد من المميزات والشكل الخارجي الحاد الموجود في أوبل أنسيجنيا وكروس لاند، والتي تجعل السيارة قادرة على المنافسة في فئتها.

Opel Astra 2022

وأوضحت الشركة أن أوبل أسترا 2022 تعتمد في نظامها المدمج على نظام أساسي جديد، ويتم إطلاقه كنموذج PHEV، كأول نموذج مكهرب من أسترا.

وستكون أوبل أسترا الجديدة متاحة مع خيار من وحدات البنزين والديزل، بقوة محرك تتراوح من 110 - 225 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات وأوتوماتيكي من 8 سرعات.

الجيل الجديد من أوبل أسترا

وتتميز النسخة الهجينة من أوبل أسترا 2022 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بـ180 حصانًا ومحرك كهربائي 109 أحصنة، في إصدار الدفع بالعجلات الأمامية الذي يبلغ إجماليه 224 حصانًا، حيث تبلغ قوة الدفع الرباعي بمحرك كهربائي إضافي 300 حصان.

كما ستتوفر أوبل استرا 2022 بمحركات ديزل وبنزين جديدة بثلاث وأربع أسطوانات، ومحرك 1.2 لتر ثلاثي الأسطوانات من كورسا مع 110 و130 حصاناً.

وفي المقابل، يأتي الديزل منها، بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان التقدم، متصل مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

التصميم الخارجي لأوبل أسترا 2022

يبلغ طول أوبل أسترا 2022 نحو 4374 ملم، وكذلك تم تمديد قاعدة العجلات بشكل كبير بمقدار 13 ملم لتصل إلى 2675 ملم .

وزاد عرض أسترا 2022 حوالي 51 ملم أكثر ليُصبح 1860 ملم، وزادت مساحة صندوق الأمتعة “الشنطة” بمقدار 52 لترًا لتصبح 422 لترًا بدون طي المقاعد الخلفية وهذا أكبر بكثير من مساحة التحميل التي تبلغ 370 لترًا في الموديل السابق.

وحصلت أسترا الجديدة على تقنية Matrix LED من Insignia الرائد، مع ما لا يقل عن 84 صمامًا ثنائيًا باعثًا للضوء لكل مجموعة مصابيح أمامية.

التصميم الداخلي لأوبل أسترا 2022

وتشبه المقصورة الداخلية لأسترا 2022 إلى حد كبير المظهر الخارجي في حدته، ويأتي التصميم داخلي رقمي بالكامل.

وتأتي المقصورة الداخلية لأسترا 2022 بشاشتين عريضتين خلف عجلة القيادة ثلاثية الأضلاع مع أزرار التحكم، أحدهما تعرض معلومات السائق على شكل قمرة قيادة رقمية، بينما تظهر الشاشة الثانية مقاس 10 بوصات على شاشات عرض المعلومات والترفية، يميل قليلاً نحو السائق، ويتم دمجه في لوحة القيادة.

ويتوافر في أسترا الجديدة نظام تثبيت السرعة مع خاصية التوقف والانطلاق، وكاميرا بزاوية 360 درجة.

أسعار أوبل أسترا 2022 وموعد طرحها

وفقا لما أعلنت عنه شركة أوبل سيتم إعلان أسعار أوبل أسترا 2022، مع فتح طلبات الحجز هذا الخريف، ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم الأولى لأسترا الجديدة للعملاء في أوائل عام 2022.



وتردد مع الإعلان عن أسترا 2022 بأن تكون في حدود 28 ألف دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة على سعر أسترا 2021 الحالي في أوروبا.

أوبل أسترا 2022 في مصر

وفيما يتعلق بالسوق المصرية يتوقع أن تستقبل السوق المصرية السيارة Opel Astra 2022 مطلع العام المقبل، وحظيت السيارة أوبل أسترا 2021 بنجاح كبير في السوق المصرية.

وجاءت السيارة أوبل أسترا بفئة واحدة وهي (H/L) لتسجل سعر 304 آلاف و990 جنيهًا فى مصر