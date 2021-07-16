فورد تصنع عطر فاخر برائحة البنزين والمطاط!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتوسع شركات السيارات من حين لآخر لمجالات تجارية أخرى سواء لدواعي ربحية أو دعائية، آخرهم فورد، والتي أعلنت عن صنع عطر فاخر جديد برائحة البنزين.

الهدف من العطر هو استعادة الشعور الحسي المرتبط برائحة سيارات البنزين لسائقي السيارات الكهربائية الذين يحنون للماضي.

ويرى جاي وورد، رئيس قسم تواصل المنتجات لفورد في أوروبا، أن العطر سيحقق نجاحاً حقيقياً لأن إحصاءات فورد الداخلية كشفت عن التعلق العاطفي للكثير من سائقين بالمشاعر الحسية المرتبطة بسيارات البنزين، وترى فورد أن العطر العابق برائحة البنزين قد يسد هذا الفراغ الحسي.

مع العلم أن العطر لا يكتفي بالبنزين فقط، بل تم استخلاص عناصره أيضاً من المطاط وعناصر حيوانية مقلدة لرائحة الأحصنة.