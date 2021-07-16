لماذا تواجه سيارات تيسلا هجمات مكثفة من الفئران؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت مؤخراً هجمات الفئرات على السيارات الجديدة، مع تفضيل الفئران لبعض الموديلات مثل تيسلا، وقد صدر تقرير من مجلة New York Post الأمريكية يوضح ازدياد الشكاوى من ملاك تيسلا في الأعوام الأخيرة من هجمات الفئرات ومضغهم لأسلاك سياراتهم المكلفة، ما يسبب مشاكل حقيقية.

وصرح المتحدث الرسمي لتيسلا: “معظم صانعات السيارات تستخدم الصويا بدل الزيوت لعزل الأسلاك في السيارات الجديدة لكونها أرخص وأفضل للبيئة”، ما يفسر انتشار هجمات الفئران في الأعوام العشرة الأخيرة.

ولطالما صدرت انتقادات موجهة للعزل المبني على الصويا في أسلاك السيارات لكونها جذابة للحيوانات القارضة، مع توقعات بازدياد حدة الأزمة في الأعوام القادمة مع التخلي بشكل تام عن المواد العازلة المبنية على البترول في المزيد من السيارات لدواعي بيئية واقتصادية.

وقد وصل الأمر إلى انطلاق دعاوى قضائية جماعية ضد بعض شركات السيارات، مع توقعات بتجهيز البعض لدعوى جديدة ضد تيسلا مع انتشار سياراتها في المدن الغربية ومواجهة ملاكها للهجمات المتكررة من القوارض، خاصة في فترة الوباء التي أدت لإغلاق الكثير من مكاتب العمل، ما دفع الفئران للبحث عن مصدر آخر للتغذية في أسلاك السيارات.