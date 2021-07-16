صحفي برويترز ضحية جديدة لاشتباكات القوات الأفغانية وطالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قائد عسكري أفغاني مقتل صحفي في وكالة رويترز أثناء تغطيته اشتباكا بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان قرب معبر حدودي مع باكستان.

وقال المسؤول للوكالة إن قوات أفغانية خاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة سبين بولداك عندما قُتل دانيش صدّيقي الصحفي في الوكالة وضابط أفغاني كبير أثناء ما وُصف بأنه اشتباك بالنيران مع طالبان.

وانضم صدّيقي بصفته صحفيا للقوات الأفغانية الخاصة المتمركزة في ولاية قندهار بجنوب البلاد هذا الأسبوع، وكان يكتب تقارير عن القتال بين القوات الأفغانية الخاصة وطالبان.

وقال مايكل فريدنبرج رئيس رويترز وأليساندرا جالوني رئيسة التحرير في بيان "نسعى حثيثا للحصول على مزيد من المعلومات ونعمل مع السلطات في المنطقة".

وأضافا "كان دانيش صحفيا متميزا وزوجا مخلصا وأبا وفيا وزميلا محبوبا بقوة. قلوبنا مع أسرته في هذا الوقت العصيب".

وكان صدّيقي قد أبلغ رويترز في وقت سابق من اليوم بأنه أصيب بجرح في ذراعه بعد أن أصابته شظية متطايرة أثناء تغطيته الاشتباك.

وعولج صدّيقي وكان يتعافى عندما تقهقر مقاتلو طالبان منسحبين من القتال في سبين بولداك.

وقال القائد العسكري إن صدّيقي كان يتحدث مع أصحاب متاجر عندما عاودت طالبان الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق عبر مصادر مستقلة من تفاصيل تجدد القتال الذي تحدث عنه المسؤول العسكري الأفغاني طالبا عدم نشر اسمه، وذلك قبل أن تصدر وزارة الدفاع بيانا.

كان صدّيقي ضمن فريق التصوير الفوتوغرافي التابع لرويترز الذي فاز بجائزة بوليتزر عام 2018 عن توثيق أزمة لاجئي الروهينجا.

وعمل مصورا في رويترز منذ عام 2010 حتى وفاته اليوم وشارك في تغطية الحربين في أفغانستان والعراق وأزمة لاجئي الروهينجا واحتجاجات هونج كونج وزلازل نيبال.

وكان مسلحي طالبان سيطروا على المنطقة الحدودية، وهي ثاني أكبر معبر على الحدود مع باكستان ضمن أهم المكاسب التي حققوها خلال تقدمهم السريع في أنحاء البلاد مع انسحاب القوات الأمريكية.