موديلات الـ SUV تنتصر على الجميع في أمريكا.. حصاد غزوة تويوتا الكبرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إحصائية لموقع iSeeCars عن السيارات الأعلى مبيعا بالسوق الأمريكية خلال شهر يونيو المنقضي، وكانت المفاجأة بهيمنة سيارات SUV.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات نتيجة الدراسة، التي ضمت إجماليا 10 سيارات من مختلف الماركات كان حضور الماركات الأمريكية بها متواضعا على غير المتوقع.

وفي مقدمة القائمة، جاء طراز تويوتا RAV4 الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 9.5 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 31.557 ألف دولار.

ثم طراز كيا "تيلورايد"، الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 10.5 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 44.144 ألف دولار.

ثم طراز تويوتا "تاكوما" الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 10.6 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 38.764 ألف دولار.

ثم طراز كاديلاك إسكيلاد الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 11.1 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 99.950 ألف دولار.

ثم طراز تويوتا RAV4 هايبرد، الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 11.1 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 35.705 ألف دولار.

ثم طراز كاديلاك إسكيلاد ESV الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 11.3 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 102.197 ألف دولار.

ثم طراز Toyota 4Runner الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 11.6 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 46.902 ألف دولار.

ثم طراز Toyota RAV4 Prime الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 12.0 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 44.226 ألف دولار.

ثم طراز Kia Carnival الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 12.6 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 41.976 ألف دولار.

ثم طراز Lexus IS 350 الذي تمتع بمعدل مبيعات يومي 13.0 سيارة كل يوم، بمتوسط سعر 48.643 ألف دولار.