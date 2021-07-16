ألفا روميو تحدد موعد طرح أول سيارة كهربائية هجين.. "تونال" تقترب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دائما ما يتساءل عشاق ألفا روميو متى تطرح أول سيارة من الماركة الإيطالية بمحرك كهربائي هجين فئة "كروس أوفر"، قبل الكشف عن "تونال".

وفي أبريل الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لألفا روميو "جون فيليب" عن قرب طرح طراز "تونال" الجديد كليا، دون تأكيده على طرحه بمحرك كهربائي هجين، أو تحديد موعد نهائي لوصوله.

وحسب موقع "موتور وان"، كشفت تقارير من داخل الماركة الإيطالية تعلن وصول الطراز "تونال" أخيرا في عام 2022، وتؤكد التكهنات بطرحه بمحرك PHEV كهربائي هجين.

ولم تفصح الأخبار المسربة من داخل ألفا روميو عن الكثير من مواصفات طراز "تونال"، بخلاف الكشف عن مكان تصنيعه، وهو مصنع ألفا روميو بمدينة Pomigliano d’Arco الإيطالية.

وكان أول ظهور للنسخة الاختبارية من "تونالي" ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2019.

أسعار ألفا روميو في مصر

في سياق آخر، يتوفر من ماركة ألفا روميو خلال عام 2021 الجاري بالسوق المصرية مجموعة متميزة من السيارات.

وجمع موقع hatla2ee قائمة تضم أبرز الموديلات، كاشفا عن أبرز مواصفاتها، وتكلفتها الرسمية.

وضمت القائمة طراز ألفا روميو جوليتا، الذي يتوفر بـ4 فئات، الأقل أوتوماتيك / FULL OPTION 2020 ويعمل بمحرك قوة 1400 سي سي، بسعر 389 ألف جنيه.

وأعلى فئة، أتوماتيك / VELOCE 2021، بمحرك قوة 1800 سي سي تربو، وتكلفتها 650 ألف جنيه.

كما ضمت القائمة طراز ألفا روميو جوليا، الذي يتوفر بـ8 فئات، الأقل أتوماتيك / BASE 2020 بمحرك قوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 653,000 جنيه.

وأعلى فئة هي أتوماتيك/ QUADRIFOGLIO 2020، العاملة بمحرك قوة 2900 سي سي، وتكلفتها 1,850,000 دولار.

وطراز ألفا روميو ستليفو، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية 5 فئات، الأقل أتوتوماتيك / HIGH LINE 2020 بمحرك بقوة 2000 سي سي، وتكلفتها 895,000 جنيه.

والأعلى أتوماتيك/ QUADRIFOGLIO 2020، العاملة بمحرك قوة 2900 سي سي، وتكلفتها 2,100,000 دولار.