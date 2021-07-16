أبل تمد آيفون 12 ببطارية جديدة أكثر قوة.. بديل الـ"باور بانك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أبل عن اصدارلها لبطاريات جديدة ملحقة مخصصة لهاتف آيفون 12 بمختلف إصداراته.

وحسب موقع "تك رادار"، فإن البطاريات الجديدة MagSafe Battery Pack، تأتي بعد أشهر من الكشف عن هاتف آيفون 12 رسميا بمختلف الموديلات المطروحة منه للبيع.

وبطاريات MagSafe، هي مجموعة بطاريات لاسلكية تلتصق مغناطيسيا في خلفية الهاتف، و تؤدي مهمة "باور بانك"، وتعمل على توفير طاقة الهاتف، و إمداده بالطاقة في نفس الوقت إذا لزم الأمر.

ويمكن استخدام بطاريات "ميجا سيف" الجديدة لكل من هواتف iPhone 12 mini و iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max وهي الإصدارات المتوفرة من هاتف آيفون 12.

ويعاد شحن البطارية عبر كابل Lightning، ويمكنها أن تمر عبر جهاز iPhone المرفق في نفس الوقت، وللحصول على أفضل أداء للشحن واستهلاك البطارية، تنصح أبل باستخدام شاحن USB-C بقدرة 20 واطا للحصول على شحن أسرع.