وثيقة للاستخبارات الألمانية.. خامنئي يدير نشاط طهران في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الاستخبارات الداخلية بولاية هامبورج الألمانية عن تفاصيل بشأن نشاط إيران في أوروبا عبر مراكز دينية تتبع المرشد علي خامنئي مباشرة.

وقالت السلطات إن وثائق جديدة أثبتت أن المركز الإسلامي في هامبورج "إي.زد.إتش" هو بمثابة مكتب خارجي لطهران في أوروبا.



وأوضح المتحدث باسم المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور في هامبورج ماركو هاسه، الجمعة، أن الوثائق الإيرانية المتاحة حاليا لدى هيئة حماية الدستور تبين التزام مدير المركز محمد هادي مفاتح بتعليمات النظام الإيراني.

وأضاف أن ادعاء المركز بأنه مؤسسة دينية بحتة مستقلة عن إيران يعتبر لذلك غير جدير بالتصديق.

وأشار هاسه إلى أن الوثائق "أكدت على نحو شبه رسمي أن مفاتح يعتبر نائبا رسميا لخليفة الخميني، علي خامنئي (المرشد الإيراني)".

كما يرى مكتب حماية الدستور أدلة على أن مفاتح مرتبط مباشرة بمكتب خامنئي، بالإضافة إلى ذلك تم العثور على أدلة على وجود صلات بين المركز وحزب الله اللبناني المصنف على أنه منظمة "إرهابية".

وتصنف السلطات الألمانية المركز على أنه متطرف، ويدير المركز "المسجد الأزرق" المطل على نهر ألستر في هامبورج. ويُجرى إدراج المركز منذ سنوات في تقرير هيئة حماية الدستور لأن مساعيه الإسلامية، ووفقا للسلطات، موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر.